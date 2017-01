La mirada asesina de Hillary Clinton a su marido... ¡al pillarle desnudando con su mirada a Melania Trump!

Esta vez le pilló en el momento justo, no como cuando a su marido, el expresidente Bill Clinton, le dio por liarse por todo lo alto con la exbecaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. En esa ocasión casi se queda con el culo al aire y sin su sillón, y en esta la cosa no ha pasado de una mirada asesina de la que se hacen eco en tono de burla los internautas de todo el mundo.

Sucedió cuando estaba a punto de comenzar la ceremonia de investidura del ya presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras la nueva familia presidencial iba subiendo al escenario.

Una de las tantas cámaras de televisión enfocó al 'travieso' ex presidente Bill Clinton quien, con evidente cara de satisfacción, mordiéndose un labio y murmurando algo, fue captado mirando para un costado. Se mordió los labios y hasta pareció susurrar alguna palabra, sin dejar de mirar.

En ese momento, su esposa Hillary, que hablaba con Michelle Obama, se dio vuelta y lo descubrió con las manos en la masa. Entonces le dirigió una sostenida y fría mirada de desaprobación. Clinton pareció darse cuenta poco después, pero se hizo el distraído. La mujer, habituada ya a sus públicas y escandalosas infidelidades, volvió a mirar al frente como si nada hubiera ocurrido.

El curioso incidente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. Algunos aseguraban que el ex presidente miraba embelesado a Ivanka Trump, hija del flamante mandatario. Otros medios, como 'The Sun', dan como seguro que en realidad sus ojos se posaban sobre la nueva primera dama, Melania.

“DAMMIT BILL YOU SAID WE WERE GOING TO BRUNCH" pic.twitter.com/ueJSfDZaSV