Así le ponen la cara morada de un 'trumpazo' al blanco líder supremacista

Richard Spencer, una de las caras más visibles de los supremacistas blancos en Estados Unidos, recibió una agresión física mientras atendía a unos periodistas en las protestas llevadas a cabo en Washington DC justo después de la jura del flamante presidente estadounidense Donald Trump.

Here is video of white supremacist "Alt-Right" leader Richard Spencer getting punched in the face. #MAGA pic.twitter.com/T4euEASJjS — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) 20 de enero de 2017

Todo comenzó cuando varios manifestantes comenzaron a increparlo y a gritarle "neonazi" mientras dialogaba con la prensa. "Yo no soy un neonazi", se defendió Spencer. "¿Te gusta la gente negra?", le pregunta una mujer negra. "Sí, seguro", responde él.

I was just physically assaulted twice by antifas. No serious damage. I can take a punch. — Richard 🐸 Spencer (@RichardBSpencer) 20 de enero de 2017

Luego, en una segunda interrupción, uno de los manifestantes le dice a Spencer que los neonazis lo "aman". "Los neonazis no me aman, de hecho ellos me odian", aseguró, mientras trataba de seguir con la entrevista, hasta que un hombre encapuchado se abalanzó sobre él y le propinó un brutal puñetazo en la cara.

"Fui agredido dos veces por antifascistas. Sin daños graves. Puedo soportar un golpe", escribió Richard Spencer en su cuenta de Twitter sobre el incidente. Según la CNN, el líder de los supremacistas blancos llamó al 911 tras la escena y tiene previsto presentar un informe policial.

Spencer es una de las voces más conocidas de la Alt-Right, la "derecha alternativa" o ultraderecha estadounidense, que ensalza el nacionalismo blanco.