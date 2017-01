Este acojonante vídeo desvela el verdadero rostro de los pacíficos musulmanes que viven en Europa

Algunos dicen que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino por pardillos, otros que tienen mucho cuento chino y que su habitual silencio en torno a las tropelías del islamismo radical es harto revelador. Hay opiniones para todos los gustos, como aquellas que sostienen contra viento y marea que Europa está siendo invadida por los musulmanes descaradamente, sin que nadie mueva un dedo y bajo riesgo de que en cualquier momento rueden cabezas como si tal cosa. ([VÍDEOS] Así queman y destrozan las hordas musulmanas los árboles de Navidad en Europa).

Sea como fuere, allá cada cual; el caso es que el vídeo que acompaña a estas líeas da cuando menos qué pensar. ([¡Califato de Merkel! Un musulmán quema el pelo a una alemana en pleno metro... por no usar hiyab).

Se trata de un discurso montado por Islam Net, una organización Noruega que en el año 2013 invitó a 9 oradores en el marco de la Conferencia de Paz de Escandinavia. Baste recordar que el país cuenta con una población de casi 6 millones de habitantes, y acoge a 200.000 musulmanes frente a, por ejemplo, los 1.000 miembros de la comunidad judía.

Fue un acto populoso, y asistieron 4.000 confesos islamistas, que abrieron las orejas de par en par ante Fahad Qureshi, fundador del mentado grupo. Y dejó las cosas muy claras para todos: demostró que no hay ápice de diferencia entre los que eran 'normales' y los radicales extremistas, ya que coincidían en apoyar, entre otras cosas, la pena de muerte para los homosexuales y la lapidación para los adúlteros.

Cuando preguntó quiénes apoyaban los castigos prescritos en el Corán, la gran mayoría de los presentes levantó la mano.

A continuación se presentan extractos de la arenga, publicada en Internet el 19 de mayo del reseñado año:

"Siempre tratamos de decirles... Yo siempre trato de decirles que no es que no es ese orador que invitamos el que tiene estos ‘puntos de vista radicales extremos', tal como ustedes dicen. Estas son opiniones generales que todo musulmán tiene en realidad. Todo musulmán cree en estas cosas. El sólo hecho del porque no se lo están diciendo a usted, o simplemente porque no están en los medios de comunicación, no significa que no creen en ellos.

Les pregunto, a todos en la sala: ¿Cuántos de ustedes son musulmanes normales - no extremistas, radicales - sólo musulmanes sunitas normales? Por favor, levanten la mano. Todos, con la gracia de Alá. Bueno, bajen sus manos.

"¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que los hombres y las mujeres deben sentarse por separado? Por favor, levanten la mano. Todos están de acuerdo, hermanos, así como hermanas. Así que no es sólo estos jeques ‘radicales', entonces?"