Barack Obama saca la cara por los musulmanes: "Los valores estadounidenses están en peligro"

Tras sólo 10 días de presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, Barack Obama rompió el silencio este lunes 30 de enero de 2017.

Lo hizo para pronunciarse en contra de la nueva política de Trump que veta la entrada de ciudadanos de siete países donde la fe musulmana es mayoritaria, una decisión que ha traído una oleada de críticas.

A través de un portavoz, Obama dijo que está "fundamentalmente en desacuerdo con la noción de discriminar a los individuos por su fe o religión".

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX