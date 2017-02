El chavismo declara la guerra a la ex Miss Universo Alicia Machado por "lameculos"

"A Alicia Machado, vinculada al narcotraficante mexicano, debe prohibírsele la entrada a nuestra patria, que se quede arrastrándose a los Clinton", expresó a través de la red social Twitter.

Alicia Machado vinculada al narcotraficante mexicano debe prohibirsele la entrada a nuestra Patria, que se quede arrastrandose a los Clinton — maria iris varela (@irisvarela) 1 de febrero de 2017

Varela, considerada una de las dirigentes más radicales del chavismo, también catalogó a Machado como prostituta y pareja de un delincuente. "Los venezolanos no podemos aceptar que una prostituta venga a pisotear nuestra amada bandera nacional, estandarte glorioso de lucha y libertad", exigió.

Los venezolanos NO PODEMOS ACEPTAR Q UNA PROSTITUTA venga a pisotear NUESTRA AMADA BANDERA NACIONAL, ESTANDARTE GLORIOSO DE LUCHA Y LIBERTAD — maria iris varela (@irisvarela) 1 de febrero de 2017

Y agregó: "Repudiamos desde lo más profundo de nuestro sentimiento patrio la acción vergonzosa de esa ex miss y actual mujer de narcotraficante y 'lameculos'" (sic).

Machado, de 39 años, ex miss Venezuela 1995 y ciudadana estadounidense desde mayo pasado, apoyó la campaña de la demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales que ganó el republicano Donald Trump.

En esa oportunidad la también actriz, cantante y modelo denunció maltrato por parte de Trump cuando ella era Miss Universo y él era el dueño del concurso de belleza.

Ahora, tras los señalamientos de su compatriota, Machado no se quedó callada y aunque aseguró no saber quién es la ministra, dijo que está "acostumbrada a insultos y difamaciones". "¿Eso no es nada, (comparado) a lo que duele ver a mi país como lo tienen!", expresó en una conversación con un usuario en Twitter.