Trump se reúne con Lilian Tintori en la Casa Blanca y pide la liberación de Leopoldo López

Tras recibir constantes peticiones de la oposición venezolana de presionar al régimen de Nicolás Maduro ante las crecientes violaciones a los derechos humanos, este miércoles 15 de febrero de 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo un encuentro con Lilian Tintori en la Casa Blanca y exigió al gobierno chavista la liberación del preso político Leopoldo López.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio ) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al

"Venezuela debe permitir que Leopoldo López salga de prisión inmediatamente", señaló el jefe de Estado norteamericano a través de la red social.

El mensaje de Trump está acompañado de una foto, aparentemente en el Salón Oval de la Casa Blanca, en la que está con Tintori, su vicepresidente, Mike Pence, y el senador republicano Marco Rubio.

Minutos después, la activista por los derechos humanos también compartió el encuentro a través de Twitter, con un mensaje al pueblo venezolano.

"Arriba Venezuela. Sigamos con más fuerza a conquistar nuestra Libertad!".

Por su parte, Tintori también aprovechó para agradecer a Trump y Pence por estar junto al pueblo venezolano y "sus aspiraciones de restaurar la democracia" en el país caribeño.

Thank you @realDonaldTrump and @MikePenceVP for standing with the Venezuelan people & our aspirations to restore democracy to our country. https://t.co/n3MqGQy3LI