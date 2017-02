Mazazo chavista a la petición de Trump: cierra el caso de Leopoldo López y ratifica su condena

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) desestimó este jueves 16 de febrero de 2017 el recurso de casación presentado por la defensa del opositor venezolano Leopoldo López y ratificó su condena a casi 14 años de prisión. ( Trump se reúne con Lilian Tintori en la Casa Blanca y pide la liberación de Leopoldo Lópeze).

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al