El follón internacional de Trump por inventarse un atentado en Suecia

El Gobierno de Suecia ha solicitado este domingo 19 de febrero de 2017 explicaciones formales a la Casa Blanca por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el grave incidente ocurrido "anoche en Suecia" para defender sus tesis sobre inmigración.

En Suecia no pasó nada destacable en la noche del viernes, por lo que numerosos mensajes publicados en las redes sociales comenzaron a mofarse de la equivocación de Trump. "¿Es porque nevó?", "¿Porque un grupo grande de renos cruzó la frontera?" o "¿Qué se ha fumado?" han sido algunos de los comentarios publicados con la etiqueta #LastNightInSweden o #JeSuisIkea.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.