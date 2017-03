Chelsea Clinton pide en Twitter "que no llegue a EEUU el autobús" de Hazte Oír

La polémica de la plataforma Hazte Oír ha llegado hasta Estados Unidos. Chelsea Clinton ha mostrado su rechazo al autobús de la plataforma Hazte Oír, cuya circulación ha sido prohibida cuatelarmente por un juzgado, al llevar como lema ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo'.

Please don't bring these buses to the U.S. (or anywhere). https://t.co/WEvIIptmxf — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 1 de marzo de 2017

"Please don't bring these buses to the U.S. (or anywhere) -Por favor, no traigáis estos autobuses a Estados Unidos (o a ningún otro lugar)-", ha solicitado la hija del expresidente de Estados Unidos en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Chelsea Clinton ha acompañado este mensaje con una noticia de la cadena británica BBC, haciéndose eco de la polémica suscitada por el autobús de Hazte Oír. "Madrid bans Catholic group's anti-transgender bus -Madrid prohíbe el bus anti- transgénero del grupo católico", es el titular de la información.