El drone de EEUU que ha volado la cabeza al cerebro del ataque a las Torres Gemelas

El gobierno de Donald Trump consiguió su primer gran golpe contra el terrorismo al abatir a Abu al Khayr al Masri, número 2 de Al Qaeda y yerno de Osama bin Laden, muerte que fue confirmada por el grupo terrorista.

