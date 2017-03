Trump tiene la mosca tras la oreja: pide al Congreso que investigue si Obama mandó intervenir sus teléfonos

El presidente Donald Trump pidió al Congreso que investigue presuntas escuchas telefónicas de las que alega haber sido víctima por parte de su antecesor, Barack Obama, antes de las elecciones de noviembre de 2016.

El mandatario "pidió que, en el marco de sus investigaciones sobre la injerencia rusa, las comisiones de inteligencia del Congreso ejerzan su autoridad de supervisión" para determinar si el gobierno anterior se "extralimitó" en 2016, señala el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer en un comunicado.

El texto alude a "informes", no especificados, "de investigaciones políticamente motivadas justo antes de la elección", los que califica de "muy inquietantes". Concluye que no habrá más comentarios sobre el tema de parte de la Casa Blanca ni del presidente.

El breve comunicado se divulga un día después de que que Trump acusara en Twitter a Obama de haber intervenido sus teléfonos antes de las elecciones de noviembre, sin proporcionar pruebas de esa acusación.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!