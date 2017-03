La triste despedida en Facebook de una alcaldesa mexicana horas antes de morir

El destino de la alcaldesa de Cuautitlán, en México, era irreversible, por lo que horas antes de su desenlace decidió despedirse a través de las redes sociales. "Hoy termina mi maravillosa misión en esta vida", escribió en Facebook.

Víctima de cáncer de pulmón, Martha Elvia Fernández Sánchez, de 42 años, se mantuvo en el cargo hasta 22 días antes de su muerte, cuando tuvo que pedir licencia. Por eso, cuando su estado se volvió irreversible, decidió publicar su mensaje final.

"Decir adiós no es sencillo, no es fácil cerrar los ojos y hacer de cuenta que no está pasando nada en mi vida, al contrario, de alguna manera son sueños que se han ido poco a poco. Duele mucho decir adiós y más cuando me amaron y cuando yo los amé con todo mi corazón", comienza la nota, que agrega: "Hoy terminó mi importante misión en esta vida, luché incansablemente esta enorme batalla contra el cáncer, desde hace más de cuatro años. Una batalla donde el dolor del alma pudo ser incluso más fuerte que el dolor físico".

Por último, la alcaldesa insistió: "Hoy termina mi maravillosa misión en esta vida, fue un placer ser su diputada local por el Distrito XIX, muchas gracias por todo su amor a mis amigos de Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tultepec y Cuautitlán".

Horas después, Fernández Sánchez falleció y su nota se volvió viral.