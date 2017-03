Holanda pone el freno a la extrema derecha en Europa y hace derrapar al populismo

El Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), que dirige el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, se habría hecho con la victoria en las elecciones parlamentarias en Países Bajos, según los primeros resultados oficiales.

Con el 65% del recuento, el VVD cuenta con 32 de los 150 escaños del Parlamento, seguido por la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), con 19. Por detrás figuran el Partido por la Libertad (PVV), del ultraderechista Geert Wilders, con 19 escaños, los mismos que Demócratas 66 (D66), tal y como ha recogido el portal local de noticias Dutch News.

El partido socialista (PVDA) firma su peor resultado, con la mitad del recuento, al obtener, por el momento, tan solo 9 escaños. Así, la formación se perfila como la peor parada de las elecciones y confirma su declive.

Si se confirman estos resultados, Rutte tendría margen para negociar con otros partidos una alianza que le permitiría seguir en el poder. No obstante, implican una pérdida de 10 escaños para el VVD respecto a los anteriores comicios. Wilders ganaría tan solo cuatro.

El líder del partido ultraderechista ha reconocido la victoria del partido de Rutte. Ha asegurado que los resultados serán para estar orgullosos y ha prometido «una oposición firme».

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af!!