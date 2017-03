La nada cortada reacción de la UE tras ponerse en marcha el Brexit

"No podemos pretender que este es un día feliz en Londres o en aquí en Bruselas".

Así reaccionó este miércoles el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, tras el comienzo del proceso formal para la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

"Aquí tengo la carta de seis páginas de la primera ministra (británica) Theresa May, en la que da inicio a la salida de Reino Unido de la Unión Europea", explicó Tusk.

A través de su embajador en Bruselas, el gobierno de Reino Unido invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el que pone en marcha la separación.

"Si hay algo positivo en esto, en el Brexit, es que significa que estamos más unidos y más determinados que antes", señaló Tusk, mientras exigía que "las negociaciones deben comenzar lo más pronto posible".

La canciller alemana, Angela Merkel habló de mantener conversaciones "justas y constructivas" con Reino Unido, y auguró "un nuevo comienzo".

Tusk continuó: "Tenemos un fuerte mandato de proteger los intereses de los 27 países que conforman la unión".

Futuras negociaciones

En este sentido, la canciller de Alemania, dijo: "Nosotros como la Unión Europea vamos a asegurarnos que las conversaciones futuras sean justas y constructivas, y espero que el gobierno británico trabaje con el mismo espíritu. La primera ministra británica me aseguró esto anoche durante una conversación telefónica".

El jefe negociador del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, se hizo eco de las palabras de Merkel, exigiendo además que cualquier secuencia de negociación acordada debe ser aprobada por dicho organismo.

Además, dijo que los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea en Reino Unido y de los británicos en la Unión Europea no pueden convertirse en una "moneda de negociación".

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, destacó particularmente la importancia de cooperar con Reino Unido en la lucha contra el terrorismo.

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, afirmó: "Estamos listos. Vamos a seguir para adelante, deseando que Reino Unido siga siendo un socio cercano".

En particular, Tajani habló de la cooperación en la lucha contra del terrorismo sea cual sea el futuro acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido.

Despedida

Tanto Merkel como Tajani hablaron del cambio que implica el Brexit.

La canciller alemana dijo que este paso "marca el inicio de un nuevo comienzo" para la Unión Europea.

"Hoy la primera ministra (May) hará que Reino Unido salte de un acantilado sin tener idea de dónde vamos a aterrizar. Escocia no votó por esto y tu voz no será ignorada", tuiteó la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon.

Tajani, por su parte, aseguró: "Hoy no es un buen día. El Brexit marca un nuevo capítulo en la historia de nuestra unión".

Pero quizás la mirada menos optimista llegó desde el propio Reino Unido.

Tusk fue más emotivo en su mensaje de despedida para los británicos: "Ya comenzamos a extrañarlos. Gracias y adiós".