[VÍDEOS] El trompazo de Maduro para censurar las redes sociales... ¡a cuenta de una elefanta y Cassandra!

En los distintos foros de Internet le atizan de lo lindo, y los medios digitales independientes en Venezuela se escapan de su ojo censor. Poco o nada podía hacer hasta ahora el sátrapa Maduro, que para cortar por lo sano acaba de crear el Observatorio Nacional de Medios Digitales, -que surgió del I Seminario Internacional Venezuela Digital 2017-y cuyo objetivo es "combatir las campañas mediáticas contra el país que se refuerzan a través de las redes sociales". (Los porrazos del 'Madurazo'! Así arranca el pelo la policía chavista a una periodista). (Ver vídeo bajo estas líneas donde se refiere a la condenada tuitera Cassandra para acabar de justificar la medida).

Y como excusa le ha servido, entre otras razones, -amén del mentado caso de la iracunda trans- el triste caso de la elefanta Ruperta, que vive en el zoológico de Caricuao (oeste de Caracas), icono de una Venezuela que se muere de hambre. Famélico y desamparado, sufre su calvario el paquidermo de 45 años ante la indignación de medio mundo. (Alfonso Rojo: "No es preocupante el golpe de Maduro sino que la chusma de Podemos apoye a ese facineroso").

this is INHUMANE and INFURIATING. spread the word to help these beautiful creatures that so much deserve a better life. https://t.co/fR7CtjoPmO