Guillermo Lasso denuncia un "fraude burdo" en Ecuador y pide socorro a la OEA

El candidato opositor a la presidencia en Ecuador, Guillermo Lasso, denunció un "fraude burdo" en el ballotage de este domingo, dijo que no acepta su derrota y dijo que sólo la Organización de Estados Americanos (OEA) "puede salvar la democracia" de Ecuador. (El candidato de Correa se proclama ganador en Ecuador entre acusaciones de fraude de su rival).

Con el 99% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral otorgó la victoria al oficialista Lenín Moreno por el 51,16% contra el 48,84% de Lasso.

Está solo en manos de la @OEA_oficial evitar el fraude y salvar la democracia en el Ecuador. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) 3 de abril de 2017

La alianza opositora CREO viene denunciando desde la noche del domingo diversas inconsistencias en la transmisión de las actas de mesas de votación en diversos lugares del país.

Lasso dijo el lunes por la tarde que no confía en que la Justicia ecuatoriana atienda sus denuncias porque está en en manos de jueces oficialistas. "Ecuador vive la dictadura de un partido político", dijo y agregó: "No pida usted que una mujer violada por un juez vaya al mismo juez a denunciar la violación".

Por eso se reunió esta tarde con la misión de observación electoral de la OEA para pedirle su apoyo. "La OEA no puede permitir que tome el poder quien no ha ganado las elecciones. No se puede posesionar un gobierno ilegítimo", dijo.

El candidato opositor señaló que el Movimiento Creo presentará impugnaciones en los 24 distritos y pedirá un recuento de votos. "Si en ese recuento (Lenín) Moreno gana por un voto, yo reconoceré el resultado antes que nadie".

"No podemos aceptar el atropello, la violencia con la que están actuando", reiteró y dijo que si no se realizara el recuento de votos, Moreno asumirá un gobierno "ilegítimo" y "absolutamente débil".

Aún así, diferentes gobernantes latinoamericanos como Michelle Bachelet, Mauricio Macri y Pedro Pablo Kuczynski, entre otros, han saludado este lunes a Lenín Moreno por su victoria.