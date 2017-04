Así le dejan la cara los policías bolivarianos al vicepresidente del Parlamento venezolano

El opositor venezolano Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, sufrió en carne propia la represión de la Policía Nacional Bolivariana durante la protesta de este jueves 6 de abril de 2017 en Caracas. ([VÍDEOS] Con esta mala leche carga el chavismo a balazos y gases contra la manifestación).

Los militares le lanzaron bombas lacrimógenas cuando caminaba por la autopista Francisco Fajardo y el momento fue captado, primero, por las cámaras de otros miembros del partido Voluntad Popular y, luego, por una transmisión en vivo por Periscope que él mismo estaba realizando con su teléfono.

"No nos vamos a detener porque tenemos claro que esta es una lucha de resistencia, que no se trata sólo de llegar a un sitio, sino más bien definir quién se cansa primero; si a ellos se les acaban las bombas primero o a nosotros se nos acaba la convicción. Y a nosotros no se nos van a acabar nuestras convicciones", expresaba Guevara en su filmación cuando marchaba por Caracas y un proyectil de gas lacrimógeno cayó casi a sus pies. Sin dejar de filmarse, el diputado corrió para apartarse de la humareda al grito de "¡Fuerza! ¡Fuerza y fe!".

Minutos antes de la transmisión de Periscope, Guevara ya había sido agredido por la PNB. Miembros de Voluntad Popular captaron el momento y lo difundieron por redes sociales

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispersó con gases lacrimógenos y agua la marcha opositora de este jueves, que pretendía llegar hasta la Defensoría del Pueblo para pedir su respaldo al proceso iniciado por el Parlamento contra siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según constató la agencia EFE, la PNB actuó agresivamente en la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial de Caracas, para intentar contener esta manifestación, que provenía desde el este de la capital venezolana y en la que participaban miles de opositores.

En paralelo, simpatizantes del gobierno se movilizaron, también en Caracas y sin contratiempos, en rechazo a lo que consideran un "golpe parlamentario" por parte de la Asamblea Nacional.