Así explota el coche bomba del despiadado terrorista matando a 68 niños en Siria

Al menos 68 niños estaban entre los 126 fallecidos el sábado 15 de abril de 2017 tras el ataque con un coche bomba cerca de unos autobuses que evacuaban a miles de personas de cuatro pueblos sitiados en Siria, en las cercanías de Alepo.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos de Siria, un grupo de monitoreo con sede en Inglaterra, señaló que al menos 109 evacuados de pueblos tomados por fuerzas gubernamentales murieron, junto con trabajadores de ayuda humanitaria y soldados rebeldes.

