Así cargan los 'antifascistas' contra la policía francesa tras conocer el triunfo de Le Pen

Unos 300 manifestantes autodenimandos "antifascistas" se enfrentaron contra la policía el domingo por la noche en París, coincidiendo con la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la que la líder ultraderechista Marine Le Pen y el centrista Emmanuel Macron se clasificaron para la segunda ronda. (Le Pen gana en Francia y competirá en segunda vuelta con Macron por la presidencia de Francia).

VIDEO: French protesters angry over Le Pen advancing to runoff clash with police. The latest on the election: https://t.co/cFgYNAtvVs... pic.twitter.com/jhuMCGZHZs