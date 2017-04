¡Alerta máxima! Londres está listo para ordenar un ataque nuclear preventivo

Reino Unido está dispuesto a llevar a cabo un ataque nuclear preventivo en caso de que sea necesario, ha advertido el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, en una entrevista con la BBC 4 Radio.

Según Fallon, la primera ministra, Theresa May, está preparada para ordenar el lanzamiento de misiles balísticos Trident en "circunstancias extremas", incluso si Reino Unido no se encontrar bajo un ataque nuclear. El ministro no dio detalles sobre esas circunstancias ni sobre posibles objetivos, ya que "es mejor no especificar ni describir, por no dar comodidades a nuestros enemigos y hacer la disuasión menos creíble", explicó.

"La idea del factor disuasorio está en que se tiene que dejar la incertidumbre en la mente de cualquiera que esté pensando en usar las armas contra nuestro país", agregó.

Corbyn provocaría un "caos muy peligroso"

Los comentarios del ministro se producen luego de que la víspera el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, declarara que ordenaría una revisión sobre la defensa estratégica del país si gana las elecciones del próximo 8 de junio. Corbyn, quien desde hace años está a favor del desarme nuclear, evitó pronunciarse sobre el programa de los Trident, una fuerza que deberá ser renovada en los próximos años.

El Trident, de fabricación estadounidense, es un misil balístico intercontinental diseñado para ser lanzado desde un submarino y tiene capacidad de llevar ojivas nucleares. Con un alcance de más de 11.000 kilómetros, constituye una parte fundamental de la fuerza nuclear de disuasión de Reino Unido y EE.UU.

Corbyn "está en contra de la disuasión nuclear, detendría la construcción de los submarinos que ya hemos comenzado a construir, no controlaría nuestras fronteras e incluso ha cuestionado nuestro despliegue en la OTAN", criticó Fallon, añadiendo que una victoria del líder laborista en las urnas provocaría un "caos muy peligroso" en el país.