La Cámara de Representantes de EEUU aprueba proyecto de ley para abolir el Obamacare

La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley para revocar la Ley de Asistencia de Salud, más conocida como Obamacare, y que entró en vigor durante el primer mandato del expresidente Barack Obama (2009-2017).

La llamada Ley Estadounidense del Cuidado de la Salud (AHCA, por sus siglas en inglés) fue aprobada por 217 a 213 votos después de semanas de negociaciones dentro el Partido Republicano para reunir suficiente apoyo.

La propuesta -que aún debe ser ratificada por el Senado estadounidense- no solo contaba con la oposición de los demócratas, sino también con la de varios republicanos y de grupos que representan a pacientes, médicos y hospitales.

Revocar el Obamacare, programa con el que que millones de estadounidenses lograron obtener un seguro médico en los últimos años, era una promesa clave de la campaña presidencial de Donald Trump.

Cambios

Trump había sufrido una contundente derrota en marzo, cuando los republicanos no lograron los votos suficientes para aprobar la propuesta y debieron cancelar la votación.

Por qué es crucial el contundente fracaso de Donald Trump en su intento de abolir Obamacare en el Congreso de EE.UU.

De acuerdo con estimaciones de la la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), la propuesta presentada en marzo dejaba a 14 millones de personas sin cobertura de seguro médico sólo en 2018.

En una década, ese número aumentaba a unos 24 millones de personas, según la CBO.

Los legisladores introdujeron modificaciones a ese proyecto, presentando una nueva propuesta que fue aprobada este jueves y cuyo texto íntegro no se conoce, logrando el apoyo de algunos representantes del ala más a la derecha del Partido Republicano -agrupados en el conocido como Freedom Caucus- que no habían dado su apoyo en marzo por considerar que los cambios propuestos no iban lo suficientemente lejos.

No se sabe cuánto costará a las arcas públicas este nuevo proyecto ni cuánta gente perderá la cobertura médica con él, ya que los republicanos no lo han sometido al análisis de la CBO.

Lo que sí se sabe es que elimina la obligatoriedad de contar con un seguro médico impuesta por el Obamacare y permite a las aseguradoras cobrar más a los pacientes de mayor edad.

Con esta nueva ley las empresas de más de 50 trabajadores no tienen la obligación de ofrecer un seguro médico a sus empleados y los estados pueden elegir qué enfermedades preexistentes deben cubrir las aseguradoras.

Mantiene la provisión del Obamacare que hace que los menores de 26 años puedan estar incluidos en el seguro de sus padres.

Unión

Donald Trump celebró con un discurso desde la Casa Blanca la aprobación del proyecto de ley en la Casa Blanca, arropado por el vicepresidente Mike Pence y muchos de los republicanos de la Cámara de Representantes, entre ellos su líder, Paul Ryan.

"Esto realmente ha unido al Partido Republicano", aseguró el mandatario.

Media victoria

En cualquier caso, según señala desde Nueva York el periodista de BBC Mundo Gerardo Lissardy, aún falta conocerse quiénes serán los ganadores y perdedores finales de esta historia, tanto por la cobertura de salud que tendrán los estadounidenses como desde el punto de vista político.

Si el proyecto para revocar el Obamacare es aprobado en el Senado, donde varios republicanos han dicho que redactarán su propia ley, la iniciativa tendría que volver a pasar por el tamiz de la Cámara de Representantes.

Además, la oposición demócrata está dispuesta a hacer pagar al partido de Trump el costo electoral de quitarle seguro médico a muchos estadounidenses, señalando que el voto de este jueves fue un "suicidio político" por su falta de popularidad.

Es probable que Trump aproveche su logro en la Cámara de Representantes para intentar avanzar en otros objetivos de su gobierno, como por ejemplo la reforma tributaria.

Pero cuánto durará realmente el sabor de esta victoria para el presidente es una pregunta de respuesta incierta.