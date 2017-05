El audio de Michel Temer pactando pagar un soborno que deja helado a Brasil

El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil envió a la Presidencia, este jueves 18 de mayo de 2017 por la tarde, una de las grabaciones que integran la delación premiada de los dueños del frigorífico JBS.

El archivo de audio tiene una duración de 39 minutos con conversaciones entre uno de los dueños de JBS, Joesley Batista, y el presidente Michel Temer sobre el pago de un soborno a Eduardo Cunha, ex jefe de la Cámara de Diputados preso por corrupción, para que no hable de ellos ante la Justicia. Y en el diálogo mencionan al ex ministro Geddel Vieira Lima como un amigo de Cunha que podría colaborar en la transferencia del dinero.

Aquí, la transcripción (traducida) de un fragmento de la grabación:

Joesley Batista: Quería escucharlo un poco, presidente. ¿Cómo está con toda esta situación, con Eduardo (Cunha), no sé, el Lava Jato?

Michel Temer: Eduardo resolvió fustigarme. Usted vio que... No tengo nada que ver con la defensa. Moro desestimó 21 preguntas de ellos, no tengo nada que ver con su defensa. No hice nada [inaudible].

Joesley: Yo quería hablarle de eso. Allí hice lo máximo dentro de lo posible. Todo lo que tenía pendiente de aquí para allá, lo arreglé todo. Y él se mantuvo firme y vino, cobró, tal, tal, tal. Listo. Avancé y lo saqué del medio. El único amigo suyo que está aquí, Geddel (Vieira Lima), siempre estaba [inaudible]. Geddel anda siempre por allí, pero perdí el contacto con él porque está investigado y no puedo encontrarlo. [...] Es más [...] del negocio de las fugas [inaudible]. Yo estoy ahí defendiéndome. Pero es lo que más o menos he podido hacer hasta ahora. Estoy bien con Eduardo.

Temer: Tiene que mantener eso, ¿sabe?