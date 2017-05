El llanto del violinista atacado por la policía chavista que marca un nuevo compás en Venezuela

Se llama Wuilly Arteaga, y está destrozado; al igual que su querido violín del que no han quedado ni las cuerdas en su sitio. Una iracunda militar de la Guardia Nacional Bolivariana lo hizo pedazos este miércoles 24 de mayo de 2017 durante una marcha opositora, cuando lo hacía sonar entonando el himno como era su costumbre. Finalmente, dijo entre lágrimas, que otra persona se lo devolvió, pero quedó inservible:

"Agarró el violín por las cuerdas. Yo no lo solté y comenzó a arrastrarme con la moto. Tuve que soltar el violín porque no pude más. Es un miedo al que hemos estado acostumbrados. Salimos a la calle y no sabemos si vamos a morir. Es momento de enfrentar ese miedo. No tengo máscara porque yo no vine a pelear, vine a tocar para que la gente disfrute de la música".