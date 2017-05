El desprecio de la Casa Blanca al 'primer caballero' gay que posó con las primeras damas de la OTAN

La presencia de Gauthier Destenay, marido del primer ministro de Luxemburgo y gay declarado, en la fotografía de las esposas de los líderes mundiales durante el encuentro de la OTAN en Bruselas, tuvo relevancia a nivel mundial.

Sin embargo, la Casa Blanca decidió hacer caso omiso de la presencia de Destenay y omitió su nombre del pie de foto de la imagen oficial publicada en Facebook, según ha informado 'The Guardian'.

La decisión inmediatamente desencadenó críticas negativas por parte de los internautas, que calificaron la omisión de "descaradamente irrespetuosa" y "desagradable". Finalmente y tras la polémica generada, horas después los funcionarios presidenciales se vieron obligados a editar e incluir al 'primer caballero'.

.@WhiteHouse conspicuously forgets to mention husband of Luxembourg's gay prime minister in NATO WAGs pic posted on WH FB page. pic.twitter.com/U8c3PPVtev