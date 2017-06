La catástrofe que se avecina para una desprevenida y confiada Theresa May

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, no conseguirá la mayoría absoluta en las elecciones del 8 de junio, lo que hará difícil que pueda gobernar en solitario, según una encuesta publicada este miércoles 31 de mayo de 2017 en The Times.

El sondeo, hecho por la firma YouGov, indica que los 'tories' perderán 20 escaños y los laboristas de Jeremy Corbyn ganarán casi 30 en la Cámara de los Comunes, una situación no vislumbrada por May cuando convocó comicios anticipados con el objetivo de sumar más asientos y reforzar su liderazgo de cara al Brexit.

En el momento de la disolución del Parlamento a principios de mes, los conservadores tenían 330 escaños en una cámara de 650, mientras que los laboristas tenían 229. Para alcanzar la mayoría absoluta, un partido necesita 326 escaños, según el sistema británico de mayoría simple a una sola vuelta.

Sin embargo, The Times señala que la proyección de esta consulta, hecha circunscripción por circunscripción, indica que el resultado puede ser "catastrófico" para May, que confía en ganar de manera abrumadora y obtener más de los 330 escaños que tenía.