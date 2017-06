[VÍDEO] Con esta cara exhibe una 'decapitada' presentadora de CNN la 'cabeza cortada' de Trump

Se ha pasado tres pueblos, y le han dado una patada en el culo de las que hacen época. Es la actriz y presentadora Kathy Griffin quien durante una sesión fotográfica, mostró una imagen de una cabeza decapitada que se parecía mucho a la del presidente de Estados Unidos.

A photographer is defending his controversial picture of Kathy Griffin holding Trump's severed head https://t.co/O5elkOIorW pic.twitter.com/hQxPCpUbLL — BuzzFeed (@BuzzFeed) 30 de mayo de 2017

Debe estar avergonzada de sí misma". Ha sido la reacción de Donald Trump tras ver una fotografía viral en la que la comediante aparece con una cabeza de plástico del mandatario ensangrentada."Mis hijos, especialmente mi hijo de 11 años, Barron, han quedado muy impactados", añadió el presidente estadounidense este miércoles 31 de mayo de 2017 en su cuenta de Twitter.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2017

Tras publicarse la imagen, la CNN -cadena con la que Griffin suele trabajar para las coberturas especiales- primero manifestó que sometería a evaluación las futuras colaboraciones de la artista, pero rápidamente, y dada la repercusión, decidió despedirla.

Our politics have become too base, too low, & too vulgar, but Kathy Griffin's post descends into an even more repugnant & vile territory. — Mitt Romney (@MittRomney) 30 de mayo de 2017

Consciente de haber cruzado un límite, la artista de 56 años, ferviente opositora del presidente republicano, pidió disculpas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Soy una humorista, he cruzado la línea. ¡He ido demasiado lejos! La imagen es muy molesta. Comprendo que he ofendido a la gente, no es divertido, lo comprendo", afirma. "Pido que me perdonen, he ido demasiado lejos", agregó. "He cometido un error, me equivoqué".

La provocadora imagen fue puesta en línea por el fotógrafo Tyler Shields. Kathy Griffin le pidió que la retirara.

Disgusting but not surprising. This is the left today. They consider this acceptable. Imagine a conservative did this to Obama as POTUS? https://t.co/QdghcbIjS7 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 30 de mayo de 2017

"Asquerosa pero no sorprendente", tuiteó el martes por la noche Donald Trump Jr., uno de los hijos del presidente estadounidense. "Es la izquierda de hoy. Lo consideran aceptable. ¿Se imaginan si lo hubiera hecho un conservador cuando Obama era presidente?".

Según la cadena ABC, el Servicio Secreto, encargado de la protección del presidente, tomará cartas en este caso.