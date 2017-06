Trump anuncia que EEUU abandonará el Acuerdo de París sobre cambio climático

Este jueves 1 de junio de 2017, el mandatario anunció que EE.UU. se retirará del Acuerdo de París sobre cambio climático aprobado por 195 países en diciembre de 2015.

"Para cumplir mi solemne deber de proteger a EE.UU. y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del acuerdo climático de París", señaló Trump desde los jardines de la Casa Blanca.

De esta manera, Estados Unidos se suma a Nicaragua y Siria como los únicos países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que no respaldan el tratado ambiental.

El Acuerdo de París es considerado por muchos como el logro ambiental más importante de la historia por su alcance global y sus objetivos a largo plazo.

Trump afirmó que su país pedirá renegociar el tratado "en términos justos para Estados Unidos" como condición para retornar al mismo.

"Trabajaré para garantizar que Estados Unidos se mantenga como el líder mundial en temas ambientales, pero bajo un marco que sea justo", indicó Trump.

Después de China, EE.UU. es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo.

Las razones

Trump dijo que abandonar el Acuerdo de París ayudará a las industrias de petróleo y carbón de su país y a la generación de empleos.

"No queremos que otros países se rían de nosotros. No lo harán. Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburg, no de París", afirmó el mandatario.

Trump añadió que "es hora de poner Youngstown, Ohio, Detroit, Michigan, Pittsburgh, Pennsylvania antes de París".

Para el mandatario, el acuerdo aprobado en la capital francesa es una "redistribución masiva de la riqueza estadounidense a otros países".

Además condenó lo que llamó "draconianas" cargas financieras y económicas impuestas por el pacto a su país.

"No queremos que nada se interponga en nuestro camino", concluyó el presidente de EE.UU.

En 2012, Donald Trump calificó al cambio climático como un "engaño chino" para perjudicar a las manufacturas estadounidenses.

"El acuerdo no puede ser renegociado"

Poco después del discurso de Trump, en un comunicado conjunto, Alemania, Francia e Italia señalaron que el Acuerdo de París no puede ser renegociado.

El Acuerdo de París es una "piedra angular de la cooperación entre países" asegura el comunicado suscrito por el presidente francés, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni.

"Estamos completamente convencidos de que el Acuerdo de París no se puede volver a negociar, ya que es un instrumento vital para nuestro planeta, nuestras sociedades y nuestras economías", indica el texto.

"Nada puede ser renegociado", le dijo Macron a Trump en una conversación telefónica, señaló una fuente del gobierno francés a la agencia Reuters.

Por su parte, la alemana Angela Merkel afirmó que su país se mantendrá comprometido en salvar a "nuestro planeta".

La otra opción planteada por el presidente estadounidense, además de renegociar el tratado, fue la elaboración de un nuevo acuerdo climático.

Más reacciones

El expresidente estadounidense Barack Obama afirmó que la decisión de su sucesor coloca a EE.UU. en "un puñado de países que rechazan el futuro".

"Aunque este Gobierno se une a un puñado de países que rechazan el futuro, confío en que nuestros estados, empresas y ciudades darán un paso al frente", indicó Obama en un comunicado minutos después de que Trump anunciara el abandono del Acuerdo de París.

El exmandatario añadió que "hace un año y medio, el mundo se unió en París en torno al primer acuerdo global para situarnos en el camino de las bajas emisiones de carbono y proteger al planetaque dejamos a nuestros hijos".

A pesar de la decisión de Trump, la ONU, la Unión Europea y países como China, India y Rusia reiteraron en las últimas horas que mantendrán su compromiso con el tratado.

Naciones Unidas calificó como una "gran decepción" la decisión de Estados Unidos.

"Es fundamental que EE.UU. siga siendo un líder en temas medioambientales", afirmó a nombre del secretario general de la ONU, António Guterres, su portavoz Stéphane Dujarric.

El vocero de la ONU indicó que el anuncio de Trump "supone una gran decepción para los esfuerzos mundiales conel fin de reducir las emisiones de gases que generan el efectoinvernadero y promover la seguridad global".

En Latinoamérica también se manifestaron sobre la decisión del mandatario estadounidense.

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, publicó en su cuenta de Twitter que su país "exige el cumplimiento del Acuerdo de París como compromiso con el futuro de nuestra especie".

"Ratifico nuestra voluntad inquebrantable en la acción mundial contra cambio climático", señaló el costarricense.