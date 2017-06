Las 6 revelaciones del exdirector del FBI sobre sus conversaciones con Trump

En su testimonio, Comey se refiere a una llamada telefónica que le hizo Trump el 30 de marzo, durante la cual describió la investigación sobre Rusia como "una nube" que afectaba su capacidad para actuar en nombre del país.

"Él dijo que no tenía nada que ver con Rusia, que no se había involucrado con prostitutas en Rusia y que siempre había asumido que estaba siendo grabado mientras estaba allá. Él me preguntó qué podíamos hacer para 'levantar la nube'", afirma el exdirector del FBI en el texto.

Agrega que al final de la conversación, el mandatario volvió a destacar que "la nube" estaba interfiriendo con su capacidad de hacer acuerdos por el país. "Dijo que esperaba que yo pudiera encontrar una manera de hacer saber que él no estaba siendo investigado", apuntó.

De acuerdo con la versión de Comey, ese tema volvería a salir en una llamada telefónica posterior que le hizo Trump el 11 de abril.

"El presidente me llamó y me preguntó qué había hecho yo acerca de su petición de que 'hiciera saber' que él, personalmente, no estaba siendo investigado".

En esa conversación, Trump habría referido nuevamente que "la nube" estaba interfiriendo con su capacidad para hacer su trabajo.

Comey asegura que le indicó que la manera adecuada de gestionar su preocupación era a través del Departamento de Justicia, que era el canal tradicional para ello.

"Él dijo que lo haría y añadió: 'Porque te he sido muy leal, muy leal; tuvimos esa cosa que tú sabes'. No le respondí ni le pregunté a que se refería con 'esa cosa'. Sólo dije que la forma de manejar eso era hacer que el Consejo de la Casa Blanca llamara al vicefiscal general encargado", relata.

Esa fue la última vez que habló con Trump.

Pocas semanas después, el mandatario firmaba su carta de despido.