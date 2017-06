Zapatero 'el mamporrero' se lo monta con Evo Morales para aplaudir al 'gorila rojo': "¡Dale duro, Maduro!"

Está en Cochabamba, acompañado por Ernesto Samper, secretario general de Unasur, con si inefable sonrisa y dando la vara con el tema de la necesidad de las 'políticas globales', mientras la oposición venezolana lo pone verde echándole en cara que es un vendido a Maduro, y que mejor se queda en casa haciendo los deberes.

Aquí estàn los "mediadores imparciales", Samper y Zapatero, en acto d apoyo a Maduro. Vergüenza pic.twitter.com/QVGmSr9EL4 — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) 21 de junio de 2017

Pero él sigue a lo suyo. Este martes 20 de junio de 2017 se plantó en la citada ciudad boliviana para asistir a la Conferencia Mundial de los Pueblos, donde su amigo Evo Morales defendió a capa y espada las dictaduras cubana y venezolana bajo su benevolente mirada y generoso aplauso.

Así, en la mesa presidencial, y junto al ex mandatario de Colombia, y de Ecuador, Rafael Correa, ha escuchado complacido exclamar al 'coquero:

"¡Hermano Maduro, dale duro contra el imperio!. Lo que está pasando en Venezuela es un golpe de Estado".

Morales ha cargado contra "las nuevas amenazas del Gobierno de Estados Unidos" contra Cuba pero, sobre todo, se ha alineado de la mano del tirano venezolano.

Lo que está pasando en Venezuela es un golpe de Estado. Dale duro, Maduro contra los golpistas, el pueblo latinoamericano está de tu lado. pic.twitter.com/HF8PLDNs7Y — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 20 de junio de 2017

Y es que, según el mandatario boliviano y para poner la guinda al pastel, "Cuba es el país más solidario con el mundo" porque

"es la madre de las revoluciones en América Latina". Es más, aunque parezca imposible de juntar en la misma frase conceptos como dictadura comunista y libertad, Morales ha llegado a decir que "Cuba es un pueblo que inspira los procesos de liberación en todo el mundo".

Las reacciones de rechazo ante la presencia de Rodríguez Zapatero en semejante discurso en Cochabamba no se han hecho esperar. La eurodiputada española Beatriz Becerra, del grupo de los Liberales y demócratas (ALDE) se ha lamentado públicamente en su Twitter: "Vergüenza, enorme vergüenza. Me gustaría saber en calidad de qué participa en esta mascarada proMaduro un ex presidente democrático de mi país".

La oposición democrática venezolana ya ha acusado en reiteradas ocasiones a Zapatero de ser un "portavoz", cuando no un "colaborador" del dictador Maduro. Su presencia, junto con Samper, en la supuesta mesa de diálogo entre opositores y miembros de la dictadura a finales de 2016 se saldó con un sonoro fracaso.

En más de una ocasión, el ex presidente español se ha negado a calificar a Leopoldo López, líder de Voluntad Popular -uno de los partidos integrados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD)- y encarcelado por el régimen bolivariano desde hace más de tres años como "preso político".