Trump pide que se ponga el foco en Obama al investigar la injerencia rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido que se ponga el foco en su antecesor, Barack Obama, a la hora de investigar los ataques rusos destinados supuestamente a influir en las elecciones de 2016. Trump acudió a Twitter para preguntarse por tercera vez esta semana por qué Obama no actuó al enterarse en agosto de 2016 de que Rusia estaba tratando de interferir en los comicios.

«Ya que la Administración Obama sabía antes de las elecciones de 2016 que los rusos se estaban entrometiendo, ¿por qué no actuó? ¡Pongan el foco en ellos, no en 'T' (inicial de Trump)!», dijo el mandatario en Twitter. El presidente se refería así a un extenso artículo publicado el viernes por el diario The Washington Post, que asegura que Obama recibió a comienzos de agosto de 2016 un informe extremadamente secreto de la CIA basado en fuentes del Gobierno ruso sobre la injerencia del Kremlin en el proceso electoral estadounidense.

El artículo describe las deliberaciones internas de la Casa Blanca para responder al ataque ruso y dice que, aunque muchos ex asesores de Obama defendieron el manejo que el Gobierno hizo de la situación relativa a Rusia, también hay quienes se arrepienten de esa gestión. «Es la cosa que me resulta más difícil defender de todo mi periodo en el Gobierno. Siento como que nos atascamos» a la hora de actuar, dijo al Post un exfuncionario que estuvo implicado en el debate con Obama sobre Rusia.

En Twitter, el presidente comentó sobre la declaración de ese individuo y se preguntó si las acciones de Obama buscaban no dañar a la demócrata Hillary Clinton, rival de Trump en las elecciones. «Un funcionario de la Administración Obama dijo que se 'atascaron' cuando se trató de actuar en la intromisión de Rusia en las elecciones. ¿No querían herir a Hillary?», dijo Trump. Según The Washington Post, el informe secreto de la CIA que recibió Obama «detallaba la implicación directa del presidente ruso, Vladímir Putin, en una campaña cibernética para perturbar y desacreditar la carrera presidencial estadounidense», con el objetivo de "ayudar a elegir" a Trump.

En ese momento, la Casa Blanca de Obama comenzó a debatir varias opciones para parar los pies a Rusia, y finalmente se decantó en diciembre por un paquete moderado de sanciones que incluía la expulsión de 35 diplomáticos del país. Obama también aprobó otra medida que hasta ahora no había salido a la luz: la implantación de armas cibernéticas en la infraestructura rusa, «el equivalente digital de bombas que podrían ser detonadas» si la tensión bilateral aumentaba, según el Post.