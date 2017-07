Las fotos del gobernador de Nueva Jersey tomando el sol en una playa que cerró al público

El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, fue sorprendido este domingo 2 de julio de 2017 disfrutando de una playa pública cuyo acceso fue bloqueado a la población por el cierre del Gobierno, a falta de un acuerdo de presupuesto.

El republicano, quien ya había sido acusado de usar un helicóptero del estado para viajes personales, fue captado en la ahora solitaria playa de Island Beach State Park, a la que suelen concurrir numerosos residentes del área. En pleno domingo de verano y a dos días del feriado por el Día de la Independencia, solo Christie y su familia pudieron disfrutar del lugar.

Consultado por la prensa si había tomado sol, el republicano lo negó. Posteriormente, su jefe de prensa repitió la respuesta, asegurando que había usado camiseta y una gorra.

También, el gobernador se defendió explicando que su familia estaba usando la residencia del lugar. "Si allí es donde mi familia duerme, allí es donde dormiré. Cuando tengo la opción de dormir con mi familia o dormir solo, generalmente prefiero ir con ellos", señaló.

Sin embargo, el uso de la residencia también es un punto de crítica para los opositores, quienes consideran que, como parte de las propiedades del Estado, debería estar afectada por el cierre del gobierno. "Así es como funciona. Postula a gobernador y podrás tener la residencia", objetó el legislador demócrata Vincent Prieto.

"Lo siento si no son los gobernadores", respondió Christie ante las críticas, y resaltó que Nueva Jersey "tiene 190 kilómetros de playa", por lo que los residentes tienen otras opciones para disfrutar el feriado del 4 de julio.

Tras las horas de descanso, Christie continuó sus reuniones para intentar acordar un presupuesto. "Debería terminar hoy. Envíenme un presupuesto. Estoy listo para trabajar, pero no puedo hacerlo si no tengo dinero", indicó. El oficialismo y la oposición no logra ponerse de acuerdo sobre el destino de los fondos oficiales.