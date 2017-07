[VÍDEO] Así le parte la cara un militar venezolano al humorista 'La Titi': "¡Eres un pobre mariquito!"

Al grito de "no seas huevón", le arrea un guantazo que lo tira al suelo. Es un oficial de la Guardia Nacional Boliviariana, quien durante las últimas horas se coló en el camerino del conocido humorista Breinel Zambrano, mejor conocido como 'La Titi', cabreado como una mona por los chistes sobre los militares que acababa de hacer en su 'show'.

Encarándose con el artista, que en ese momento estaba en cueros vivos, el iracundo uniformado le espeta que "los oficiales venezolanos merecemos respeto", momento en que el interpelado le pide que no le grite. La respuesta no se hace esperar: "No seas marico tú, chico. Eres un pobre mariquito creyendo que contando chistes nos vas a joder".

El comediante le respondió diciéndole que "bueno, ese es mi trabajo", opinón que le valió el tortazo.

Breinel explicó lo sucedido en su cuenta de Instagram: