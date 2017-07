Donald Trump Jr. está encantado con la oferta de información "sensible" sobre Hillary Clinton

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho pública la cadena de correos electrónicos que intercambió con el organizador del polémico encuentro con una abogada rusa y en el que queda de manifiesto que el cebo fue "información sensible" sobre la excandidata presidencial Hillary Clinton. "Me encanta", respondió Donald Trump Jr.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ