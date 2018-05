Con estas ganas intentan partirle la cara a Zapatero en Venezuela por sus marranadas: "¡Asesino!"

Se hace el despistado saliendo este domingo 20 de mayo de 2018 del centro de votación de Chacao, en Caracas, aunque a los cabreados venezolanos que han decidido no votar en el paripé que ha impuesto el tirano Maduro, no les engaña ni da esquinazo. (El cansino de Zapatero avala con su presencia el paripé de las presidenciales chavistas en Venezuela).

Imágenes del abucheo a Zapatero en las calles de Caracas. Le han llamado de todo menos honrado, decente y buena persona. Zapatero necesita ya mucha escolta para moverse en un país en el que se le conoce ya demasiado bien.https://t.co/H543YLnw5W — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 20 de mayo de 2018

Es el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que intenta pasar por sordo ante las preguntas del reportero de 'NTN24', asegurando que solo viene en plan "observador" y que no sabe nada de tanto chanchullo. Pero no cuela. Los congregados intentan agredirle mientras le llueven las botellas y los insultos en plan "asesino"o "hijo puta", y de no ser porque iba escoltado por el cuerpo diplomático, milicia bolivariana, FANB y SEBIN, -y sale huyendo en un coche blindado- no lo cuenta. (Las marranadas que hizo Zapatero a la esposa de Leopoldo López en nombre del chavismo).

Esta jornada electoral ha sido un completo fracaso. La mayoría de las calles de las ciudades y pueblos de Venezuela registraban muy poco tránsito y los centros electorales estaban casi vacíos. (Ver vídeo sobre estas líneas de Maduro en plan fantasma saludando a la nada tras votar al oeste de Caracas).

Pese a que el chavismo aseguró que en las primeras cuatro horas de las elecciones presidenciales se registraron más de dos millones y medio de votos, la jornada estuvo marcada por la altísima abstención, como era de esperarse.

Henri Falcón, único candidato opositor en presentarse a los comicios presidenciales, ha denunciado la compra de votos y presiones a los electores, e incluso ha hecho un llamamiento a la Fuerza Armada venezolana para que haga respetar la Constitución.

#18May "Maduro solo saca comida cuando hay elecciones", denuncian ciudadanos que protestan en el Abasto Bicentenario de Terrazas del Ávila exigiendo venta de alimentos. pic.twitter.com/IZx7J8niVU - @Gbastidas — Reporte Ya (@ReporteYa) 18 de mayo de 2018

En la previa de las elecciones, la oposición representada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) hizo un llamamiento para no reconocer los comicios por las múltiples irregularidades, y el efecto se sintió en las urnas.

"Fuera! FUERA!!!" Así corrieron los votantes a Zapatero, cuando hacia su observación electoral en Caracas pic.twitter.com/pCjgENn8Nj — Carmen Beatriz Fernández (@carmenbeat) 20 de mayo de 2018

Maduro había afirmado que

"con este proceso electoral Venezuela se encamina a una etapa de estabilidad política. Tu voto decide: votos o balas, patria o colonia, paz o violencia, independencia o subordinación, el voto tuyo decide, sal a votar".

Insultos y abucheos contra José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas. Deberían cesarlo del Consejo de Estado el felón está dejando muy mal a los españoles. pic.twitter.com/TfCUPAaX0F — brotesverdeshouse (@brotesverdeshou) 20 de mayo de 2018

Venezolanos. La tiranía de Nicolas Maduro realiza hoy un simulacro de elecciones. Tu no eliges. Ellos solo quieren perpetuarse en el poder. No botes tu voto. No le des "legitimidad" a unas elecciones fraudulentas. 👇 pic.twitter.com/DswkeIINUv — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) 20 de mayo de 2018