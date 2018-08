El Dictador Maduro reconoce su incompetencia y se responsabiliza de la crisis económica de Venezuela

En una declaración sin precedentes, el dictador venezolano Nicolás Maduro asumió la responsabilidad de la situación que vive Venezuela tras varios años de crisis económica, social y política y habló de la necesidad de recuperar la estabilidad económica.

Maduro durante una jornada de trabajo del IV congreso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela el 31 de julio de 2018, afirmó lo siguiente:

A pesar de ser un país altamente rico en recursos naturales e hidrocarburos, Venezuela enfrenta una dura crisis económica que ha generado el desabastecimiento de alimentos básicos y medicinas, el deterioro de los servicios públicos y una inflación, que según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, este año cerrará con un 1.000.000% (El Gran Apagón: La incompetencia de Maduro y los sicarios chavistas deja a oscuras Venezuela )

A lo largo de su mandato, Nicolás Maduro ha culpado por el mal desempeño de la economía del país, entre otros, a Estados Unidos y a la oposición venezolana, a quienes también ha acusado de haber desarrollado una "guerra económica" contra Venezuela.

Sin embargo, el propio presidente pidió a sus ministros cambiar las excusas por resultados:

"¿que el imperialismo nos agrede? basta de lloriqueos (...), ustedes no me ven lloriqueando a mí, no me ven lloriqueando frente al imperialismo. Que nos agreda, nos toca a nosotros producir con agresión o sin agresión".