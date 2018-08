Donald Trump llama "perra", "loca" y "llorona" a Omarosa Manigault, su exasistente en la Casa Blanca

No se corta un pelo Donald Trump. El siempre polémico presidente de Estados Unidos ha añadido este 14 de agosto de 2018 a su exasistente en la Casa Blanca Omarosa Manigault a la creciente lista de americanos a los que ha denigrado en las últimas semanas, calificándola de "perra", "loca" y "llorona".

Lo ha hecho en Twitter:

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog!

Trump ha estado muy crudo. ¿La razón? Manigault, que fue despedida a finales de 2018, ha publicado grabaciones de conversaciones con el magnate.

Además, le ha acusado de utilizar en repetidas ocasiones palabras ofensivas para la comunidad afroamericana, de lo que asegura que también posee grabaciones.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha admitido que no puede "garantizar" que Trump no haya usado la palabra "nigger" (término despectivo hacia los afroamericanos, tabú por su carga racista y su connotación esclavista).

"Nunca le he escuchado utilizar ese término o algo similar", ha dicho, aunque reconoce que no puede asegurarlo porque no ha estado "en todas las reuniones" de la Casa Blanca.

Manigault saltó a la fama al participar en la primera temporada del programa de telerrealidad de Trump The Apprentice en 2004, y fue uno de los nombramientos más polémicos del mandatario cuando ocupó su cargo. Acaba de publicar un libro sobre su experiencia con Trump, Unhinged (Inestable).

El equipo de la campaña electoral de Trump ha presentado por ello un procedimiento arbitral ante la AAA (una organización sin ánimo de lucro que soluciona disputas fuera de los tribunales) contra Manigault, a la que acusan de violar un acuerdo de confidencialidad firmado por ambas partes en 2016.

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard....