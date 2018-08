Venezuela: Un diputado opositor se desnuda en el Parlamento en protesta por las torturas a Juan Requesens

Solidaridad con un compañero preso y torturado. El diputado venezolano Gilber Caro se desnudó este 14 de agosto de 2018, durante un debate en el Parlamento, para protestar por las "torturas" que ha recibido el también legislador opositor Juan Requesens, acusado por el fallido atentado contra el dictador Nicolás Maduro.

"La dignidad de un hombre no está en la ropa, la dignidad de un hombre y de esta institución no está en lo que llevamos puesto", dijo Caro mientras se desprendía de su vestimenta frente a decenas de colegas que le aplaudían (El 83,3% de los venezolanos quiere que el dictador Nicolás Maduro se marche ya del poder).

#14Ago Diputado Gilber Caro se desnudó durante la sesión ordinaria de la #AN, en apoyo a Juan Requesens: "La dignidad de un hombre no está en lo que llevamos, no está en lo que tenemos, sino en lo que somos" / @DiputadosVP_AN pic.twitter.com/f1niSuRAMK