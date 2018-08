Cadena SER: Zapatero enfuerece tras ser acusado de connivencia con la dictadura por un opositor venezolano

Tiene lo que se merece, porque lleva años meciendo la cuna de una dictadura ominosa, que mata de hambre a su pueblo, financia terrorismos y tortura estudiantes demócratas ( Julio Borges deja con el culo al aire a Zapatero: "Me amenazó con la cárcel si no me no plegaba a un acuerdo con el dictador Maduro").

A pesar de eso, el expresidente Zapatero ha estallado este 16 de agosto de 2018 en la antena de la SER después de escuchar cómo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela le acusaba poco antes de presionar y amenazar a la oposición a Nicolás Maduro para que sus líderes firmaran un acuerdo favorable a este último.

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero lleva meses siendo persona non grata para los opositores del régimen por su controvertido papel de mediación en Venezuela.

Este jueves la emisora entrevistó a Julio Borges, que se reafirmó en las acusaciones que ya dirigió en el pasado contra el expresidente español, de quien dijo que "solo representa los intereses del Gobierno de Maduro".

Según Borges, Zapatero llegó a insinuar a varios opositores que podrían acabar en la cárcel si no firmaban un acuerdo con Maduro para la convocatoria de elecciones.

"Eso no es el papel que uno espera de quien debe equilibrar".

Poco después el expresidente entró por teléfono, visiblemente enfadado, y tildó todo lo que había dicho Borges de "burda calumnia" y "mentira".

"No voy a tolerar semejante calumnia", advirtió Zapatero a Borges, que presumió de haber hecho mucho "en favor de todos los partidos de la oposición".

A la pregunta de por qué ha sido él diana de Borges durante los últimos días, Zapatero sostuvo que "es muy sorprendente" y que quizá se deba a que él representa "buena parte de lo que es la oposición venezolana", que quiere un acuerdo democrático.

"El camino es una salida democrática y no una conflictiva".

En esa misma entrevista Zapatero dio por buena la versión del Gobierno de Venezuela de que efectivamente hubo un intento de atentado contra él con drones.