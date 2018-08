Un tuitero muestra con su dolor las aterradoras prácticas de la dictadura chavista

El pasado lunes 27 de agosto, Conviasa, la aerolínea estatal de Venezuela, financió el viaje de casi un centenar de migrantes venezolanos de regreso a su país. En medio del show montado por la dictadura de Maduro, los viajeros afirmaron no contar con oportunidades y que eran explotados por las empresas que les contrataban en Perú, por lo cual tomaron la decisión de regresar a su país.

En el siguiente video, realizado por la televisora chavista Telesur, se muestra como un colaboador de la dictadura da instrucciones a los pasajeros para que difundan "lo que pasó aquí", refiriéndose a la "felicidad" que sienten por regresar a una Venezuela de la que muchos están huyendo.(Los venezolanos emprendedores que huyen de la narcodictadura prefieren emigrar a España)

Pero en estos tiempos, las redes sociales en Venezuela, se han convertido en herramientas para dejar testimonio de las nauseabundas prácticas comunistas del narcogobierno de Nicolás Maduro, así lo ha hecho Oscar José Peimbert a través de su cuenta de Twitter @oscarHD24.

"Uno nunca termina de conocer a las personas. De hoy en adelante debo ser cauteloso con las amistades venezolanas que hago aquí (...)" Así comenzaba el hilo de tuits que refleja el sentir de Peimbert.

UNO NUNCA TERMINA DE CONOCER A LAS PERSONAS. De hoy en adelante debo ser cauteloso con las amistades venezolanas que hago aquí en Perú.



Les voy a contar en el siguente hilo.. — Oscar José Peimbert (@oscarHD24) August 28, 2018





"La división de Telefónica que se encarga del segmento ‘Hogar' en el Perú contrata a personal extranjero sin muchos documentos engorrosos, solo debes sacar tu permiso de trabajo en refugio y listo: Bienvenido a Movistar...". (El dictador Nicolás Maduro crea en el Ministerio de Comercio Interior un 'organismo' para perseguir empresarios)

"Yo tengo trabajando en la empresa casi 2 meses y hace como un mes entró un grupo más... y sí, más venezolanos... al grupo nuestro, de los 4 que entraron a mi grupo solo uno se quedó... el chamo se veía burda de pana y tratable y con el pasar de los días encajó perfecto en el grupo".

"Este chamo, que se llama Luís Santeliz fue burda de pana y muy especial conmigo... y nos apoyábamos porque éramos venezolanos... tenía a toda su familia aquí. Esposa y tres hijos. nos decía que su mamá es uña y mugre con chivos pesados de la oposición y que de hecho se la iban a llevar a Estados Unidos... yo decía ‘coño esta gente es opositora duro' y bueno así fueron pasando los días y se fue ganando mi confianza pues, porque de verdad que es una persona muy elocuente al hablar"

"Todo cambió esta semana pasada cuando faltó al trabajo el miércoles y jueves. Nos pareció súper raro... no respondía los mensajes ni nada. Apareció el viernes diciendo que iba a renunciar al trabajo... Nos contó que su antiguo jefe en Colombia había venido a Perú y que lo contactó para llevárselo, que le iba a dar trabajo allá y que no iba a pasar trabajo"

"Luis fue el sábado a trabajar con nosotros como despedida... (y) ayer domingo nos envió notas de voz a eso de las 2pm que ya estaba en el aeropuerto casi para salir"

"No supimos más de él hasta hoy. Un amigo peruano me envío esta foto inocente de lo que me enviaba, el me lo mandaba por el hecho de ser noticia. Y marico yo estaba en shock total"

"Marico Luis era uno de los que se fue en el vuelo ese a Venezuela... que hijueputa, de una me metí en YouTube y busqué esa noticia y esto es lo que ha dicho:"

De una me metí en YouTube y busqué esa noticia y esto es lo que ha dicho: pic.twitter.com/vSe1Ai5fsb — Oscar José Peimbert (@oscarHD24) August 28, 2018





"Obvio envié el video a todo el grupo de la empresa y todos quedamos sorprendidos, tanto venezolanos como peruanos, teníamos al (...) chavista con nosotros. Pero eso me ha dejado una lección muy importante: no dar confianza de buenas a primeras a todos los venezolanos que emigran"