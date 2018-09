Thalía reta a sus seguidores a conseguir un récord Guinness con su flashmob

La cantante mexicana Thalía vuelve a ser viral en las redes tras anunciar un desafío consistente en realizar un gran flashmob con la banda sonora de su nuevo hit 'Me oyen, me escuchan' para conseguir un Guinness World Record. (Las razones por las que Thalía no debería ser expulsada de 'OT 2017')

Thalía se encuentra en la cresta de la ola tras arrasar junto a Natti Natasha con su último éxito 'No me acuerdo', un hit que ya supera las 300.000.000 de reproducciones. Thalía grabó un vídeo a sus seguidores para agradecerles el apoyo recibido con este sencillo y, para ello, comenzó preguntando:

"¿Están ahí mis vidas, están ahí? ¿me oyen? ¿me escuchan? ¿me sienten?", una frase que se viralizó en las redes y que se convirtió en un challenge y en un hit.

La artista ha lanzado el sencillo, ya en spotify, 'Me oyen, me escuchan', que no para de conseguir más y más seguidores. Además de esto la mexicana ha compartido la coreografía oficial del tema, animando a sus fans a participar en un flashmob para lograr superar un récord Guinness.



Para conseguirlo, la cantante tiene que sobrepasar el actual récord de flashmob masivo establecido a Michael Jackson por las más de 13.000 personas que se unieron a bialar al ritmo de 'Thriller' en honor al artista.