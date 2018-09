Pánico en Brasil: Apuñalado el candidato Jair Bolsonaro en un acto de campaña (Vídeo)

Jair Bolsonaro asistía hoy al que sería un acto de campaña más, en Juiz de Fora, Mina Gerais. Pero durante el evento fue sorpresivamente apuñalado, por lo cual tuvo que ser trasladado de urgencias a una clínica cercana.

Inicialmente el hijo del candidato del Partido Social Liberal (PSL) dijo que se trataba de una "herida superficial" pero ahora, Folha de Sao Paulo, informa que el candidato presidencial tiene comprometido el hígado y habría perdió mucha sangre.

"Jair Bolsonaro sufrió un atentado ahora en Juiz de Fora, una puñalada con cuchillo en la región del abdomen. Gracias a Dios, fue superficial y él está bien. ¡Pido que intensifiquen las oraciones por nosotros!", había escrito Flávio Bolsonaro en su cuenta de Twitter.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!