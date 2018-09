Miguel Henrique Otero: “La postura de Sánchez evidencia la influencia de ZP y Podemos”

El 'caso Venezuela' es uno de los mejores ejemplos de cómo la política internacional de España ha cambiado. Miguel Henrique Otero Silva, presidente de El Nacional, asegura a Periodista Digital que "tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno ha virado la política internacional del país, dejando en evidencia su interés por cuidar los apoyos recibidos por Podemos y por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero". En este sentido, afirma que la nueva postura del Gobierno "beneficia de cierta manera a Nicolás Maduro".

A su entender, el viaje de Pedro Sánchez hacia América Latina ha sido clave. "En sus visita a Chile y Colombia, por su relación con Venezuela y su diáspora, el presidente español mostró una postura que va en línea con sus acuerdos con Podemos", apunta Otero Silva; quien ha recordado que "no debemos pasar por alto que Podemos es una creación del chavismo".(El 'zasca' de Miguel Henrique Otero a Pedro Sánchez)

La influencia de Podemos y Zapatero ha quedado evidenciada, según el presidente de El Nacional, tanto en que "Sánchez reconoce que Venezuela no es una democracia, pero no se atreve a decir de forma abierta que es una dictadura". Sin embargo, no es la única señal, ya que también se suma que ha rechazado poner en marcha medidas como denunciar al Ejecutivo de Maduro ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), como proponen, entre otros países, Perú.

Intervención sólo humanitaria

Para Miguel Henrique Otero Silva "no es viable una intervención en Venezuela al estilo del 'Día D' en Normandía". En este sentido, recuerda que la política internacional ha ido evolucionando, por lo que resulta más viable es que "los ejércitos de la región, que están en tensión por la situación que se vive en Venezuela, puedan desarrollar operaciones de intervención humanitaria para ayudar a los que escapan de una situación patética e inexplicable que ha generado las malas políticas del Gobierno de Venezuela", sentencia. ( Prensa y Poder " rinde homenaje al editor venezonalo Miguel Henrique Otero)