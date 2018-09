Los socialistas intentan lavar la imagen de Sánchez: “Siente que Venezuela es una dictadura, pero no lo dice”

Los socialistas han intentado lavar la imagen de Pedro Sánchez. En el foro 'Venezuela, presente y futuro', organizado por las Juventudes Socialistas de España y la Plataforma Ayuda Venezuela, se ha intentado enfocar la crisis humanitaria, política, económica y social que existe en el país venezolano desde una perspectiva común: la lucha contra cualquier dictadura. En este caso, la promovida por el Gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la línea se desvirtuó rápidamente.

Manuel Rodríguez, coordinador de la Plataforma Ayuda Venezuela, ha buscado argumentar a Pedro Sánchez asegurando que "siente que Venezuela es una dictadura, pero no lo dice. A pesar de esto, no podemos entender que el PSOE es nuestro enemigo". En este sentido, ha asegurado que no trata de una lucha de izquierda y derecha, sino de democracia y dictadura. La misma que el presidente de España no ha reconocido públicamente [sin pasar por alto que, a la misma hora que se celebraba el foro, Sánchez se reunía y llegaba a acuerdos gubernamentales con Pablo Iglesias, figura que ha sido relacionada con el chavismo]. (Los sueños de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias serán una pesadilla para todos los españoles)

Nieves Álvarez, representante de Vente Venezuela, ha asegurado que "los venezolanos tenemos un concepto equivocado del socialismo. No podemos juzgar al PSOE sólo porque entre sus siglas tenga esa palabra". En la misma línea, Chato Guedez, representante del partido político Causa R, ha dado por bueno el modelo político que existe en España y ha reconocido que permite cambios rápidos en el Gobierno, "como el que se vivió recientemente y que, a pesar de no estar respaldado por una mayoría, si lo está por la Constitución".

Ramón López, del partido Primero Justicia, también ha buscado sumar alianzas con el socialismo. "Es fundamental lograr la integración y la unidad de todos los partidos políticos. Venezuela está en una situación en la que necesita de todas las ayudas posibles". Justamente, Raquel Barahona ha aprovechado el foro para ponerse a disposición de todos los venezolanos en España, conocer cuáles son los problemas que tienen en su proceso migratorio e intentar solventarlos. (Miguel Henrique Otero: “La postura de Sánchez evidencia la influencia de ZP y Podemos”)



Rechazo al diálogo de Zapatero

Lester Toledo, diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, se ha desmarcado de la línea al apoyo al Gobierno socialista de España. Al menos, en las propuestas de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez de evitar las presiones internacionales para fomentar el diálogo interno del país. "Para que exista un diálogo, deben existir dos partes. En Venezuela, no las hay. Sólo hay un grupo de delincuentes que ponen las armas sobre la mesa cuando se sientan a negociar y con las que someten a la mayoría de la población".

A su entender, los últimos diálogos realizados en los últimos años [bajo la influencia y presencia del expresidente Zapatero] "sólo han servido para aumentar el número de presos políticos que existen en el país. Cuando Maduro llama al diálogo y un partido se opone por considerar que no se cumplen las condiciones básicas, empieza la represión y el encarcelamiento". (El 'zasca' de Miguel Henrique Otero a Pedro Sánchez)



Para el diputado, la salida de la dictadura venezolana no pasa por el diálogo, sino por "el uso de las manifestaciones, las presiones internacionales, las sanciones y, hay que decirlo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Venezuela".