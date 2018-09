Salvador Pimentel Roja: "Venezuela está en estatus de 'Crisis Humanitaria Severa'"

Salvador Pimentel es abogado, director ejecutivo de la Liga Esapñola Pro Derechos Humanos, inició su carrera en Anzoátegui, Venezuela, fue coordinador del Foro Penal de Anzoátegui durante 3 años, durante 10 años ha sido defensor de los derechos humanos, llevando causas políticas y no políticas por detenciones injustas, arbitrarias o sencillamente cuando le ha correspondido como abogado de derecho privado tomar defensa de personas.

Tiene un doctorado internacional en Derechos Humanos y a raíz de éste comenzó a realizar denuncias de tipo internacional, eso fue lo que forzó su salida de Venezuela. Por haber denunciado en diversas oportunidades al régimen venezolano, cayó dentro del grupo de personas que fueron perseguidas por reclamar estos derechos y exponer la crisis que Venezuela en lo humanitario sufre actualmente.(Antonio Ledezma: “Venezuela es un campo de concentración controlado por Maduro”)

A continuación, la entrevista que hizo Periodista Digital América al abogado Salvador Pimentel Roja:

Hola Salvador ¿Qué es la Liga española Pro Derechos Humanos y cuál es el aporte que realiza?

La liga española de DDHH tiene 107 años y se dedica a perseguir las injusticias en todas partes del mundo, hemos colaborado con refugiados sirios, con refugiados africanos, personas que tienen denuncias nacionales o internacionales por injusticas, hay un frente contra el esclavismo moderno que sería contra las grandes corporaciones de trabajo como Zara, Telefónica.

En relación con los venezolanos, trámites de extranjería, solicitud de asilo, ayuda internacional, reunificación de la familia, si es posible ayudarlos socialmente, colaborarles con algo de dinero, con relaciones interinstitucionales.

¿Cómo ves la situación de los derechos humanos de los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela?

En el estándar internacional, estamos en estatus de Crisis Humanitaria Severa, que es el fenómeno que genera los desplazamientos masivos, justamente ahora más que nunca los estamos viendo. Estamos viendo personas caminando desde Venezuela hasta Ecuador, una travesía que no veíamos desde la época de la independencia, el paso de los andes se está reviviendo ahora, solo que se está luchando contra el frio, contra la injustica, y vendrán otros padecimientos.

En Venezuela, no solo en el gobierno de Maduro sino también en el gobierno de Chávez, lo más común ha sido las detenciones arbitrarias, estamos hablando de casi 20 mil detenciones arbitrarias, de las cuales solo 12 mil han sido judicializadas y las otras 8 mil han sido liberación sin presentación, pero de todo esto también hay presos políticos, legislaciones que violan o menoscaban los derechos de los ciudadanos, lo cual es una segunda violación, el genocidio, la represión y la tortura, la supresión de los derechos políticos y económicos de las personas, la obligatoriedad de militar o mantenerse en un determinado gremio o partido político a través del llamado carnet de la patria, luego tenemos la censura, pero además de periodistas, también censura a los abogados y otros profesionales, es lo que llamamos criminalizar profesiones, muchas personas bajo esta circunstancia han venido a España.(La comunidad internacional allana el camino hacia la intervención en Venezuela)

¿Qué pasos le falta por dar a la comunidad internacional para tender la mano a los venezolanos?

Lo primero es acabar con el foco infeccioso, hay que profundizar en las sanciones, si es necesario, la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela para forzar la salida del tirano, la intervención militar humanitaria, que está en la carta de la ONU y que tanto hemos pedido nosotros, porque ya definitivamente por las vías democráticas a un dictador es muy difícil deponer, no ha ocurrido en la historia, no va a renunciar Nicolás Maduro, como no va a renunciar Daniel Ortega, ambos dictadores solamente conocen la imposición con fuerza y armas, y es de esa manera como pueden ser combatidos. Ahora bien, a los venezolanos, se les debe garantizar el acceso a las denuncias para que sus casos no queden impunes.(Ecuador flexibilizará la exigencia de documentos a los venezolanos)

¿Los venezolanos emigran con organización o no tanto? Tres tips para los venezolanos en temas de extranjería o para emigrar.

Eventos como las elecciones de la asamblea nacional constituyente, elecciones a gobernadores, la reelección, con serias dudas, de Nicolás Maduro, generan olas masivas de movilizaciones, todas estas de forma muy improvisada.

Los venezolanos vienen llenos de recuerdos y con su vida en dos maletas, con muchas dificultades y con pocos planes, los planes comienzan a florecer a propósito de la ayuda de otros venezolanos, entre venezolanos nos ayudamos mucho.

Tres tips: en primer lugar, leer y averiguar lo que es el duelo migratorio y el síndrome de Ulises. Para evitar que te ocurra porque puede ocasionarte depresiones severas. En segundo lugar, integración, integrarse a la comunidad, comportarse y hacer algo muy parecido a lo que hacen todos los demás vecinos y no sentirse menos que los demás, es decir, respetar la ley y hacer que se le respete también.

Por último, paciencia y apuntar siempre al desarrollo, siempre tener muy claro que tenemos nuestra patria que amamos, pero nuestros pies pisan otras latitudes y que somos venezolanos prestados al exterior, que vamos a volver, pero que por lo pronto hay que desarrollarse y hay que tratar en lo posible colaborar con otros venezolanos.

¿Qué percepción tienes acerca de la situación de los venezolanos en España?

Desde que llegan consiguen lo que buscan, libertad, lo que no consiguen a primeras de cambio es la tranquilidad, ni la estabilidad económica, te lo digo como inmigrante, no es fácil llegar y tener una estabilidad económica, por cuanto no nos son reconocidos los títulos profesionales, eso es una traba, los países por solidaridad venezolana, como Perú, Chile, han venido reduciendo los trámites, en especial Argentina que ni siquiera exige apostilla ahora.(El dictador Nicolás Maduro, los verdugos chavistas y el saqueo de Venezuela)

Lo podemos enfocar como las penurias que pasa el venezolano cuando emigra y como una gran fuga de talentos para Venezuela, pero en España los desperdician, aquí vemos camareros psicólogos, camareros abogados, camareros ingenieros o vemos personas trabajando en Uber Eat o en Glovo, por supuesto sin considerarlo degradante, es un mérito trabajar en lo que sea, pero entendamos que estás desperdiciando un talento valioso, personas que pudiesen aportar mucho a la sociedad.

Por otra parte, lo complicado que es el trámite de asilo, siendo ésta la opción más rápida y que afortunadamente hay personas que pueden demostrar que en Venezuela sufrieron discriminación, persecución o vulneración de sus derechos humanos, a éstos les han venido concediendo el asilo, sí creo en la OAR, si creo que cuando se comprueba lo que se está pidiendo se les otorga el asilo, pero también pienso que deberían ser un poco más abiertos porque no todo el mundo tiene la capacidad de pagar un abogado o traer las suficientes pruebas para justificar su solicitud, unos pocos lo han podido hacer, pero a la mayoría se los terminan negando.

¿Cuánto se gasta un venezolano para obtener su residencia?

En un escritorio privado estamos hablando de 5 mil euros tal vez, en nuestro caso no se pagan honorarios, pero si debes reembolsar los gastos que implica el procedimiento, de manera que un procedimiento que pudiese durar hasta tres años, lo máximo que tendría que reponernos son 500€ por familia, estamos haciendo lo que podemos, trabajamos con las uñas, pero por lo menos los gastos quedan cubiertos.

¿Opciones de ayudas que existen para los inmigrantes en España?

Depende de la comunidad autónoma, por ejemplo, Madrid tiene la Renta Mínima de Inserción (RMI), también existen las ayudas de Caritas, la Cruz Roja o en algunos otros casos se hace convenios con ayudas a base de subvenciones, es cuestión de ir a trabajo social del ayuntamiento donde le corresponda y preguntar al trabajador social por las ayudas que pueden optarse en esa región o en ese municipio cubiertos y seguimos adelante con el trabajo.

Otros beneficios son el acceso a la seguridad social gratuita, acceso a los niños menores de 14 años a escolarización, que también es gratuito y en algunos casos, el ayuntamiento pudiese estudiar y gestionar que sea reducido o eliminado el pago del abono de transporte.

Según los casos en los que has prestado asesoramiento ¿En cuánto tiempo se estabiliza económicamente un venezolano que emigra a España?

Tal vez cerca del año, porque va muy relacionado con el permiso de trabajo, porque una vez tienen el trabajo, automáticamente progresa, es más difícil para las familias enteras que viene con los niños de una vez y más fácil para quien viene solo, pero todos tienen en común que una vez que comienzan a trabajar de manera formal ya comienzan a despegar, en un año o máximo un año y medio.

¿Qué es lo bueno y lo malo de la solicitud de asilo es España al día de hoy?

El trámite está lento, muy lento, las citas te hacen esperar mucho hasta llegar al permiso de trabajo, que es lo que desespera a la gente, dependiendo de la comunidad autónoma.

Por ejemplo, en Madrid, que es donde más solicitudes hay, la primera cita está cerca de los 21 días, y la segunda cita ahora mismo (principios de septiembre de 2018) están para enero de 2019 y debería otorgarse a los 30 días.

Después que recibes la tarjeta roja son seis meses para conseguir el permiso de trabajo, es decir, que no es lo mismo, que luego de la segunda cita te den una respuesta para el mes siguiente, a tener dicha cita en enero, porque entonces el permiso de trabajo se te va hasta julio de 2019.

Es un atraso muy grande, pero el procedimiento se está humanizando un poco más, se están concediendo más asilos, hay posibilidad de acceso a programas de ayudas y el programa de vivienda que es excelente, por otra parte, poco a poco vas conociendo derechos que antes no se conocían y creo que vamos por el camino de obtener protecciones mucho más amplias.(Diáspora: la odisea de conseguir un pasaporte en Venezuela)

¿Cuál es el peor error o el más común que comete un inmigrante?

El peor error es mantenerse irregular, es un error muy grave y muy común, es decir que no tramitas los documentos de identificación.

El otro, es acudir sin asesoría ante extranjería, aunque si bien es cierto que puede que no tengas para pagar un abogado, hay algunos gratuitos o en éste caso que nosotros que lo hacemos cobrando solo los gastos, que es más accesible.

Ir solo es una automedicación, no tiene sentido llegar a un país donde no conoces las leyes y pretender hacer por ti mismo un procedimiento que requiere profesionales de alto nivel.

Al día de hoy ¿Es buena decisión emigrar a España o hay otros destinos más favorables?

Tiene mucho que ver con la persona y su capacidad de adaptación. Las personas que manejan idiomas y tienen serias posibilidades de empleo en otras latitudes deben ir a ese lugar, los que tienen nacionalidades o residencias en otra parte del mundo deben ir allí, los que tienen familia en otros países deben ir a ese lugar.

Todo está en la capacidad de adaptarse y a donde puedes llegar con más comodidad y más rapidez para adaptarte, no es abrirte espacio por hacerlo, es actuar competitivamente y con capacidad de maniobra.

Además, hago un llamamiento a las autoridades a que colaboren poco a poco con la flexibilización de las leyes migratorias y que a nivel mundial pues el llamado al respeto de los derechos humanos, porque es lo único que nos mantiene en equilibrio y como personas.