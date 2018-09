Marihuana, el nuevo producto estrella de los restaurantes y spas en Estados Unidos

La marihuana sigue ganando terreno en Estados Unidos. A medida que más estados de la nación norteamericana comenzaron a legalizar la marihuana más allá de las aplicaciones médicas, distintas ideas comerciales comenzaron a presentar productos con la sustancia, tanto con su molécula no psicoactiva (cannabidiol, o CBD) como con la que lo es (THC). La última novedad es la incorporación del cannabis en los menús de bares, restaurantes y spas en los hoteles, según registró The New York Times.

El hotel Hollywood Roosevelt ofrece una variación de un famoso trago a base de ron, menta y limón que incluye cannabidiol, por 18 dólares. "El efecto de relajación de este mojito es muy profundo", dijo al periódico una habitué del famoso establecimiento, Jessica Schupack, residente de Los Angeles.

A lo largo de 2018 el Hollywood Roosevelt comenzó a presentar distintos postres con CBD también, a 10 dólares cada uno: una barrita de limón y yogur helado, un crumble de frambuesa, una bavaroise de manzana verde y una panna cotta de yogur con frutos del bosque macerados.

Peter Hansen, director de comidas y bebidas del hotel, dijo al Times que el menú de CBD seguirá incrementándose: "Nuestros clientes piden todas las ofertas con frecuencia, y nos piden más opciones".

El spa del resort Solage, en el valle de Napa, incorporó el aceite de CBD, que tiene propiedades antiinflamatorias, a sus servicios. Sus masajes exfoliantes de rostro y cuerpo (de 160 a 420 dólares) prometen ayudar a aliviar el dolor, la ansiedad y el eczema.

Entre los clientes, los adolescentes lo eligen por sus efectos de alivio del acné. En general, la combinación del masaje junto con una sustancia que permite la relajación y no tiene efectos psicotrópicos se destaca como la diferencia con otros tratamientos faciales o corporales.

En Boulder, el St Julien Hotel & Spa incorporó el cannabidiol a su masaje clásico, su masaje profundo y el servicio Ultimate Colorado Bliss Experience (de 160 a 295 dólares) que incluye exfoliante de azúcar y rosas, envoltura corporal con aceites de salvia, lavanda y CBD y masajes del cuero cabelludo y el cuerpo.

"Dados todos los estudios sobre los beneficios del CBD, no podíamos no ofrecerlos", dijo al periódico de Nueva York la directora del spa, Susan Hunnell. Una de las masajistas, Nadene Moccia, agregó que muchos de sus clientes regulares le preguntaban por el cannabidiol, y dado que Colorado legalizó todos los consumos de marihuana, ahora muchos piden esos tratamientos.

Por ahora no está abierta al público. Pero, por invitación, un grupo de personas llegó al hotel Thompson Seattle para probar diferentes tipos de marihuana (con THC) combinada en sus platos por el chef Derek Simcik.



La experiencia, un menú de siete pasos, contó con la materia prima de Lux Pot Shop, una de las tiendas de Seattle que venden cannabis con fines recreativos. Los asistentes degustaron arenque con remolacha, vieiras con manzana y anís y ternera con coliflor y nueces, todo tratado o elaborado con marihuana.

Simcik anunció a The New York Times que el hotel organizará más eventos como ese, pero con venta de entradas al público en general. "Las cenas son divertidas pero no se tratan de que la gente salga drogada", dijo. "El fin es destacar la marihuana de una manera innovadora".