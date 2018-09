Jair Bolsonaro advierte sobre un fraude electoral a favor del PT

Las elecciones en Brasil podrían estar amañadas. El candidato de ultra derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, atacó al Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva y planteó la posibilidad de fraude electoral en un discurso desde su cama en un hospital en Sao Paulo, donde se recupera de un intento de asesinato.

El líder de las encuestas de cara a la primera ronda electoral que se celebrará el 7 de octubre parecía débil y con problemas para hablar de a ratos en los casi 20 minutos que duró su discurso transmitido en vivo a través de Facebook. (La CIDH condena 'vía online' el atentado contra el candidato derechista Jair Bolsonaro)

Bolsonaro denunció que el PT está dispuesto a ganar a través del fraude, atacando al partido que probablemente enfrente en un ballotage programado para el 28 de octubre y sembrando dudas sobre el sistema de voto electrónico.

" Si usted no ha intentado huir, es porque tiene un plan B (...) No puedo pensar en otra cosa a no ser que un plan B se concrete con un fraude (...) En la segunda vuelta, el mayor temor no es perder la votación, sino perder por fraude", agregó.