El varapalode Édgar Ramírez a la dictadura chavista durante los premios Emmy 2018

Las alfomblras rojas no hacen que Édgar Ramírez se olvide de su Venezuela natal. Este domingo el actor volvió a hablar de la crisis del país durante los premios Emmy que se celebraron en Los Ángeles.



El interprete, candidato a mejor actor de reparto por una miniserie en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, se refirió a sus dichos durante los Globos de Oro en enero, cuando dijo que Venezuela era "víctima de un secuestro" por parte del régimen de Maduro. (División en el Grupo de Lima: No todos los países están dispuestos a intervenir a Venezuela)

A los que están caminando aliento, a los que están resistiendo certeza y a todo el mundo que abran sus corazones, que abran sus fronteras porque esto le puede pasar a cualquiera.

"El secuestro es cada vez más grande", afirmó el actor. "Y lo único positivo que podemos ver de esto es que el mundo se va dando cuenta y, de hecho, es una advertencia para el resto del mundo de que la democracia puede ser utilizada por populistas, por criminales para ser desmantelada. Eso sigue sucediendo".

Ramírez también quiso dar un mensaje a los países vecinos de Venezuela. "A los que están caminando aliento, a los que están resistiendo certeza y a todo el mundo que abran sus corazones, que abran sus fronteras porque esto le puede pasar a cualquiera, es la historia de estos tiempos", indicó Ramírez previo a la entrega de los premios.

Venezuela atraviesa una grave crisis económica traducida en hiperinflación, fallos en los servicios públicos, pérdida del poder adquisitivo y escasez de alimentos y medicamentos. (Colombia y Venezuela reavivan las tensiones tras la incursión de militares chavistas en la frontera)



Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) que realizan anualmente las principales universidades del país, más de la mitad de los venezolanos, por encima del 61%, pasó a vivir en la pobreza extrema en 2017 y perdió más de 10 kilos de peso.



En esta situación, alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de la crisis, según advirtió esta semana la ONU.