Video:La repugnante vida de lujos del dictador Maduro mientras los venezolanos sufren la peor crisis de su historia

Este lunes 17 de septiembre fueron publicados cuatro vídeos que dejan ver la vida de lujos que, aunque los venezolanos no ven, se da frecuentemente el dictador Nicolás Maduro.

Esta vez, durante su estancia en Estambul, que formaba parte de gira asiática, el tirano chavista y la "primera combatiente" han visitado el famoso restaurante "Nusret Sandal Bedesteni" en el cual les ha atendido el chef "Salt Bae", quien ha dejado colgados cuatro tuits en su cuenta @nusr_ett para compartir con el mundo entero como había atendido en su restaurante a la pareja presidencial de Venezuela.

En los vídeos se observa la velada de lujo de Maduro y Cilia Flores en la que degustan un suculento plato de cordero, mientras el "chef" realiza la rutina que lo ha llevado ser tendencia en las redes sociales, en otro vídeo también les regala un par de camisas como souvenir mientras Maduro se fuma un habano.

I would like to Thank the presindent of Venezuela Nicolas Maduro for visiting! pic.twitter.com/6S1OtgboLV