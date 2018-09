Presión a la dictadura chavista: Cinco países latinoamericanos denunciarán a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional

Las presiones internacionales crecen contra la dictadura de Nicolás Maduro. Los ministros de relaciones exteriores de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay firmarán la próxima semana una carta en la que denunciarán al presidente venezolano Nicolás Maduro ante la fiscalía de la Corte Penal dictador por violación de los Derechos Humanos de manera sistemática y específicamente por crímenes de lesa humanidad.

El canciller peruano Néstor Popolizio confirmó el martes que tomarán esta medida durante un intermedio de la Asamblea General de Naciones Unidas.

De acuerdo al jefe de la diplomacia peruana, es la primera vez que se presenta una denuncia contra un gobierno de la región. Precisó que la iniciativa no forma parte del Grupo de Lima, que lidera Perú, sino de un grupo de países sudamericanos miembros del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional en 1998. "Antes no se ha conocido... es la primera vez", dijo en una entrevista con The Associated Press en Lima. ( Maduro apresó a dos bomberos por gastarle una broma... que fue muy buena (Vídeo)

Popolizio indicó que se adjuntarán dos informes: uno de un grupo de expertos que presentaron todas sus conclusiones sobre las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos en Venezuela ante la secretaría general de la Organización de Estados Americanos y otro elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Ambos informes servirán para sustentar la denuncia ante la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, nacida en Gambia.

El canciller peruano dijo que la ventaja de la presentación de una denuncia por parte de países miembros del Estatuto de Roma permite un trámite más rápido. Esto "le da automáticamente una posibilidad a la fiscal y a la Corte Penal Internacional de hacer un procedimiento más acelerado", explicó.

Poco antes, el presidente venezolano afirmó en Caracas que está evaluando condiciones para determinar si asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Maduro indicó en una conferencia de prensa en el palacio presidencial que quiere acudir a la Asamblea General, pero sostuvo: "tengo que cuidar mi seguridad".

El gobernante venezolano enfrentó en agosto un supuesto ataque con drones durante un desfile militar en el centro de la capital. Tras ese incidente Maduro no ha vuelto a participar en concentraciones callejeras. Durante sus cinco años de gobierno ha denunciado en varios complots y conspiraciones.

Maduro dijo el año pasado que no viajó a Nueva York para el encuentro con la ONU porque tenía informaciones de "posibles atentados de sectores extremistas que tienen el poder en los Estados Unidos".

El gobernante reveló el martes que durante este año las fuerzas de seguridad han abortado tres intentos de golpe de Estado promovidos por militares, y detenido a los que participaron en esas acciones. Asimismo, Maduro afirmó que las autoridades detectaron un nuevo complot dirigido por un general retirado de nombre Francisco Báez que se estaría moviendo entre Miami y República Dominicana para dar un golpe en octubre. (El drama de Venezuela: ¿Por qué dan tanto asco los videos de la millonaria comida de Maduro en Estambúl?)

Por el caso del ataque con drones fueron detenidas el mes pasado unas 14 personas, entre ellas tres generales de la Guardia Nacional y el diputado opositor Juan Requesens, que fue inhabilitado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.