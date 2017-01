[VÍDEO] Le roban a su hija a las 8 horas de nacer y la encuentra 18 años después

Todo un caso el de Kamiyah Mobley, una mujer que fue secuestrada en un hospital de Florida en 1998 cuando era una recién nacida, y que ha sido encontrada sana y salva en Carolina del Sur, según informó durante las últimas horas el jefe de la policía de Jacksonville, Mike Williams.

Las pruebas de ADN confirmaron que la joven de 18 años es la bebé que fue raptada por una mujer que se hizo pasar por una funcionaria de salud, según dijo Williams.

Según da cuenta CNN, Mobley fue hallada esta semana en Waterloo, Carolina del Sur, donde las autoridades arrestaron a Gloria Williams, de 51 años, en conexión con el secuestro. La mujer fue acusada este viernes de secuestro e interferencia con la custodia, dijeron las autoridades.

Una fotografía de Gloria Williams fue publicada en la cuenta de Twitter de la Policía de Jacksonville.

El jefe de la policía aseguró que durante 18 años, Mobley creyó que Williams era su mamá. La mujer tenía otro nombre diferente al que originalmente le habían dado.

"Ella tenía una inclinación desde hace un par de meses de que podría estar involucrada en este caso de alguna manera", dijo el jefe Williams. "[Mobley] Tiene mucho que procesar, mucho que pensar".

Un vecino de Gloria Williams que no quiso ser identificado le dijo a Sheena Jones de CNN que la mujer parecía ser una persona normal y que tenía una relación normal con su hija.

El vecino vive frente a la calle donde Williams y Mobley vivieron durante cinco años. La adolescente se graduó de la escuela secundaria y tenía un novio con quien pasaba las noches usualmente, relató el vecino.

Mobley, añadió el vecino, tenía todo lo que necesitaba. Williams tiene dos carreras y se desempeña como trabajadora social.

"No sé por lo que está pasando, pero lo siento por ella", dijo la fuente sobre Kamiyah Mobley.

"No había nada que me hiciera pensar que ella haría algo así. Me siento herido", puntualizó el vecino.

Mobley fue ubicada luego de una serie de pistas del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, según dijo el jefe de policía. El FBI ayudó en la investigación.

Los padres biológicos de Mobley y su abuela estaban "extremadamente emocionados y abrumados" con la noticia, dijo Williams.

Mobley parece estar en buena salud, añadió.

"Parecer ser una mujer normal de 18 años".

A través de los años, las autoridades han recibido más de 2.500 pistas relacionadas con el caso. Este viernes, las autoridades llamaron a los detectives retirados que trabajaron en este caso con las últimas noticias.

"Este es un caso que no hemos visto en el país en mucho tiempo", dijo el jefe de las autoridades.

El 10 de julio de 1998, una secuestradora vestida como enfermera y usando bata y guantes de cirugía, quedó captada en un video granulado del hospital, según reportó la afiliada de CNN en Jacksonville, WJXT.

La madre de la bebé recibió 1,5 millones de dólares luego de interponer una demanda contra el antiguo Centro Médico Universitario, reportó la afiliada. Desde entonces ha tenido otros tres hijos.